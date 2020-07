Torjäger Sergio Agüero winkt Vertragsverlängerung

Wegen einer gravierenden Knieverletzung, die eine Operation zur Folge hatte, kann ManCity-Stürmer Sergio Agüero derzeit nicht spielen und fällt auch noch eine Weile aus. Für den Argentinier gibt es nun dennoch gute Nachrichten.

Laut “Daily Mirror” erwägen die Skyblues den bis 2022 gültigen Kontrakt mit dem Torjäger nämlich noch einmal zu verlängern. Vor seiner Verletzung war Agüero auch in dieser Saison ein Fixstarter unter Pep Guardiola und erzielte in 32 Pflichtspiele 23 Treffer. In der Klubführung glaubt man offenbar daran, dass der Stürmer sein Level trotz immerhin schon 32 Jahren noch länger halten kann.

Bereits seit 2011 stürmt Agüero für die Citizens. Er fühlt sich im Klub sehr wohl und könnte noch weitere Jahre im Ettihad Stadium auflaufen.

psc 13 Juli, 2020 14:18