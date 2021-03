Sergio Agüero & Moise Kean auf der Liste von Juventus

Cristiano Ronaldo fordert im Hinblick auf die kommende Saison bei Juventus angeblich einen neuen Topstürmer. Die Klubleitung scheint diesen Wunsch erfüllen zu wollen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Sergio Agüero und Moise Kean.

Der argentinische Angreifer von Manchester City verfügt über einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Agüero könnte den Klub nach zehn Jahren ablösefrei verlassen. Laut “Gazzetta dello Sport” ist er in Turin ein ebenso heisser Kandidat wie Moise Kean von Everton, der in dieser Saison an Paris St. Germain ausgeliehen ist und dort durchaus zu gefallen weiss.

Juve erachtet die Verstärkung des Angriffs als eines der prioritären Ziele für den Transfermarkt vom Sommer.

psc 26 März, 2021 15:29