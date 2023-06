So läuft Manchester Citys Champions-League-Feier ab

Manchester City hat erstmals in der Klubgeschichte die Champions League gewonnen. Das wird entsprechend gefeiert.

Am Samstag sicherte sich Manchester City mit einem 1:0 gegen Inter Mailand den Henkelpott. Gefeiert wurde bereits ausgiebig in Istanbul. Und am Montag geht es in Manchester weiter. Gegen 19.30 (MEZ) Uhr geht die Busparade an der Tonman Street los. Circa eine Stunde soll die Tour durch die Stadt gehen, die an der Ecke Princess Street und Portland Street endet. Um 20.30 Uhr werden die Champions-League-Sieger schliesslich auf der Bühne in der Oxford Street erwartet.

Das Besondere an der Tour: Entlang der Route stehen drei DJ-Stände. Online kann die Feier auf der Vereinsseite der Skyblues verfolgt werden.

adk 12 Juni, 2023 10:39