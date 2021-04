“Sprechen darüber”: Independiente denkt über Agüero nach

Noch ist nicht geklärt, wo Sergio Agüero nach dem Aus bei Manchester City seine Zelte aufschlagen wird. Club Independiente könnte sich eine Rückkehr vorstellen. Allein an der finanziellen Machbarkeit scheitert diese aber.

Beim Club Independiente würde man Sergio Agüero (32) nur allzu gerne wieder in den eigene Reihen wissen. “Sicherlich spricht der Präsident auch darüber”, meint Vizepräsident Pablo Moyano bei “Radio 10”. In Argentinien wird das Ganze allerdings mit viel Realismus angegangen.

“Wir sind alle aufgeregt, aber wir kennen die wirtschaftlichen Bedingungen in unserem Land, die es unmöglich machen, einen Spieler mit den Qualitäten von Sergio Agüero zu kaufen”, so Moyano. Einen Versuch wird Independiente also mit Sicherheit unternehmen.

Agüero erhält bei Manchester City nach zehn Jahren keinen neuen Vertrag mehr. Zuletzt schien die heisseste Spur zum FC Barcelona zu führen. Aber auch andere europäische Topklubs sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.

aoe 3 April, 2021 12:42