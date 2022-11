Stefan Ortega zieht sehr positive Bilanz über ManCity-Wechsel

Stefan Ortega ist mit seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer sehr zufrieden ist – auch wenn er dafür einen Stammplatz aufgegeben hat.

Der 30-Jährige verliess Arminia Bielefeld nach dem Abstieg aus der Bundesliga und schloss sich als Nummer 2 hinter dem Brasilianer Edernson den Skyblues an. Für seine persönliche Entwicklung ist dieser Schritt der richtige gewesen, ist Ortea überzeugt. «Es gibt so viel Qualität im Training, auch mit den Torwarttrainern habe ich so viel Neues gelernt, ich bin ein besserer Torwart als im Sommer», sagt er im Gesprch mit den «Manchester Evening News».

Bislang lief der deutsche Keeper für den englischen Meister in drei Spielen auf. Zuletzt brillierte er beim 2:0-Sieg im Carabao Cup gegen Chelsea mit zahlreichen Paraden. Für seine Leistung wurde er prompt zum Man of the Match gekürt.

Ortega hatte vor dem Wechsel zu City einen ehrlichen Austausch mit den Klubverantwortlichen, wie er erzählt: «Der Verein hat mir gesagt, dass sie einen Torhüter suchen, der versucht, Edi zu pushen und sich zu verbessern, und der bereit ist, wenn die Zeit gekommen ist, zu spielen. Für mich geht es darum, mich jeden Tag zu verbessern und meine beste Leistung zu zeigen, das ist das Ziel.» Trainer Pep Guardiola hat dabei klare Vorstellungen: «Du kannst der beste Fussballer sein, aber wenn du schlüpfrige Hände hast, machst du deinen Job falsch. Er will das Gesamtpaket, einen guten Torhüter und einen guten Fuss.»

