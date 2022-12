Vater deutet vorzeitigen Haaland-Abgang bei ManCity an

Alf-Inge Haaland deutet in einem Interview einen vorzeitigen Abgang seines Sohns bei Manchester City an.

Der 22-Jährige hat im Sommer beim englischen Meister einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Ob er diesen auch erfüllt, steht aber in den Sternen. Vater Alf-Inge sagt gegenüber «France Football» zur Zukunft seines Sohns: «Erling könnte 15 Jahre bei City bleiben, weil es ihm sehr gefällt und es ein grossartiger Verein ist, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der grossen Ligen gewinnen kann.» Es ist nicht das erste Mal, das der Haaland-Clan davon spricht, möglichst viele Länder und Ligen zu entdecken. «Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann», ergänzt Haaland Senior.

Bekanntlich gilt der Torjäger bei Real Madrid und wohl auch dem FC Barcelona als Transferziel. Schon im Sommer 2024 könnte ein Wechsel Medienberichten zufolge durchaus aktuell werden. Vorläufig konzentriert sich Haaland aber voll und ganz auf seine Aufgaben bei ManCity. Bislang erfüllt er diese mit Bravour. Zur WM-Pause steht er bei 23 Treffern in 18 Spielen. Eine sensationelle Quote.

psc 12 Dezember, 2022 10:38