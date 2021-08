Vertragsinhalte: Dieses Angebot macht ManCity Cristiano Ronaldo

Manchester City zeigt grundsätzlich Interesse an einem Engagement von Cristiano Ronaldo. In die Vollen gehen die Skyblues für ihre Verhältnisse allerdings nicht.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, bietet der englische Meister dem 36-jährigen Stürmerstar einen Zweijahresvertrag mit einem Netto-Jahreslohn von 15 Mio. Euro. Dies ist weniger als CR7 derzeit bei Juventus bezieht. Ausserdem ist City nach wie vor nicht bereit eine Ablöse für den Torjäger zu zahlen. Juve beharrt offenbar auf eine Zahlung von 25 Mio. Euro.

Ein Deal ist derzeit also in weiter Ferne. Da ansonsten kein Klub konkretes Interesse an einem Ronaldo-Engagement zeit – auch PSG nicht- deutet einiges auf einen Verbleib des Portugiesen bei der alten Dame hin.

psc 26 August, 2021 00:06