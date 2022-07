Vor Wechsel zu Chelsea: Raheem Sterling verabschiedet sich von ManCity

Raheem Sterling verabschiedet sich mit einem Statement in den sozialen Medien von Manchester City und den Fans der Skyblues.

Der 27-jährige englische Nationalspieler bestätigt damit indirekt seinen Wechsel zum FC Chelsea, den er in Kürze vollziehen wird. “Sieben Spielzeiten, elf grosse Titel und Erinnerungen fürs Leben”, schreibt Sterling einleitend zu seinem Statement. Es folgen Danksagungen an Mitspieler, Trainer und vor allem auch Fans. “Ich bin als 20-Jähriger in Manchester angekommen. Heute gehe ich als Mann. Danke für eure endlose Unterstützung. Es war eine Ehre, das Trikot von Manchester City zu tragen”, führt der Angreifer aus.

Sterling wechselte im Sommer 2015 als Supertalent für mehr als 60 Mio. Euro vom FC Liverpool zu den Citizens. Nun zieht er weiter zum FC Chelsea. Die Blues sollen für ihn umgerechnet 56 Mio. Euro hinlegen.

psc 13 Juli, 2022 13:45