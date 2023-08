Wechsel zu ManCity: Gvardiol wird teuerster Verteidiger der Welt

Zwischen RB Leipzig und Manchester City soll nun alles geregelt sein: Josko Gvardiol wird teuerster Verteidiger der Welt.

Nach Informationen der "Bild" sind sich RB Leipzig und Manchester City nun über einen Wechsel von Josko Gvardiol einig. Demnach fliesst eine Fixablöse von 90 Millionen Euro. Damit löst der 21-jährige Kroate Harry Maguire als teuersten Verteidiger der Welt ab. Maguire wechselte 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United.

Neben der Ablöse sichert sich Leipzig offenbar auch ein Freundschaftsspiel, was den Sachsen in der Regel bei ausverkauftem Haus noch mal rund 1,5 Millionen Euro einbringen dürfte. Als Gvardiol-Nachfolger könnten die Leipziger das 20-jährige Innenverteidiger-Talent Castello Lukeba von Olympique Lyon verpflichten. Bislang bot RB Leipzig angeblich 34 Mio. Euro - das war aber noch zu wenig. Eine Einigung scheint aber in Sicht.

adk 2 August, 2023 14:31