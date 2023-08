Wegen Operation: ManCity vorerst ohne Pep Guardiola

Der 52-jährige Spanier wird jeweils nicht an der Seitenlinie stehen, wie der Premier League-Klub mitteilt. Grund dafür ist eine Operation, der sich Guardiola wegen anhaltenden Rückenproblemen in Barcelona unterzogen hat. Notwendig wurde dieser, da der Trainer seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen litt. Der Eingriff sei gut verlaufen.

Der Klub rechnet aktuell damit, dass Guardiola nach der Länderspielpause Mitte September wieder zur Verfügung stehen wird.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.

Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

— Manchester City (@ManCity) August 22, 2023