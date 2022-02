Weichenstellung bei Raheem Sterling: Verlängerung oder Verkauf

Beim englischen Nationalspieler Raheem Sterling steht eine wichtige Entscheidung bezüglich seiner sportlicher Zukunft bevor: Er wird entweder seinen Vertrag bei Manchester City demnächst verlängern oder bald verkauft.

Der 27-jährige Angreifer ist noch bis 2023 an die Skyblues gebunden. In dieser Saison hat er in 32 Pflichtspielen für seinen Klub 13 Treffer erzielt. Trotz dieser durchaus ansehnlichen Bilanz ist ein Abgang von Sterling bei ManCity nicht ausgeschlossen. Laut “Times” möchte der Klub den Vertrag mit dem Angreifer verlängern. Sollte der Stürmer die Offerte nicht annehmen, ist ein Abgang bzw. ein vorzeitiger Verkauf nach dieser Saison nicht ausgeschlossen. Als Ablöse würde ManCity mindestens 60 Mio. Euro verlangen.

psc 20 Februar, 2022 11:16