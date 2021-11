Zukunft von Ilkay Gündogan wird demnächst geklärt

Ilkay Gündogan ist noch bis 2023 an Manchester City gebunden. Der deutsche Spielgestalter soll aber darüber hinaus bleiben.

Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, werden die Skyblues in Kürze in Gespräche mit dem 31-Jährigen treten. Das Ziel ist es, den bestehenden Kontrakt vorzeitig um zwei weitere Jahre auszudehnen. Gündogan spielt mittlerweile bereits seine sechste Saison für den englischen Topklub. Unter Pep Guardiola ist er im Mittelfeldzentrum weiterhin gesetzt. In dieser Saison hat er das Team bereits in vier Ligaspielen als Kapitän angeführt.

psc 11 November, 2021 09:35