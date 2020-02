Die Zukunft von Pep Guardiola steht fest

Verliert Manchester City nach dem Ausschluss aus dem Europacup für zwei Jahre auch seinen Starcoach Pep Guardiola? Die Antwort lautet wohl Nein!

Der spanische Startrainer ist vertraglich noch bis 2021 an die Citizens gebunden. Und dieser Vertrag will er ungeachtet des drohenden Jahres ohne Champions League und auch dem angeblich grossen Interesse von Juventus erfüllen. Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten hat Pep Guardiola am Wochenende seinen Spielern ein klares Bekenntnis abgegeben. Er bleibe auf jeden Fall Trainer bei ManCity, lautete die Ansage demnach.

Auch den Klubbossen habe Guardiola eindeutig zu verstehen gegeben, dass er im Amt bleiben will.

Auch Superstar Raheem Sterling will den Verein angeblich nicht verlassen.

ManCity wurde von der UEFA am Freitag wegen überbewerteten Sponsorenverträgen für zwei Jahre vom Europacup ausgeschlossen. Der Klub hat direkt den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS angekündigt.

psc 17 Februar, 2020 17:38