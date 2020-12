Zwei ManCity-Profis sind Corona-positiv

Manchester City ist gezwungen, die kommenden Spiele ohne Kyle Walker und Gabriel Jesus zu planen. Die beiden Akteure wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Kyle Walker (30) und Gabriel Jesus (23) werden Manchester City in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Das geht aus einem offiziellen Statement des Premier-League-Klubs hervor, in dem es heisst, dass das Duo positiv auf das Coronavirus getestet worden sein.

Die beiden Profis sowie zwei Mitglieder aus dem Staff, die ebenfalls einen positiven Befund erhielten, haben sich bereits in eine zehntätige Selbstisolation begeben. Walker ist unter Pep Guardiola gesetzt, Gabriel Jesus war in den letzten Wochen wieder vermehrt in den Fokus gerückt.

Das Duo wird folgerichtig das Match am Boxing Day gegen Newcastle United (Samstag, 21 Uhr) sowie die beiden Auswärtsspiele gegen den FC Everton (28. Dezember) und den FC Chelsea (3. Januar) verpassen.

aoe 25 Dezember, 2020 13:52