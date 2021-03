Zwei Premier League-Klubs sind heiss auf Adrien Rabiot

Der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot von Juventus gilt als Transferkandidat. Zwei Premier League-Klubs schielen auf den 25-jährigen Nationalspieler.

Laut einem Bericht von “Tuttosport” zeigen der FC Everton und Manchester City Interesse am Spielmacher der Turiner. Dessen Vertrag läuft noch bis 2023. Vor allem in jüngerer Vergangenheit setzt Trainer Andrea Pirlo auf Rabiot, der in dieser Saison inzwischen auf 35 Pflichtspiele zurückblickt. Allerdings könnte Juve im Mittelfeld noch einmal nachlegen und den Franzosen dann verkaufen. Ein Abgang in Richtung Insel ist denkbar.

psc 26 März, 2021 16:03