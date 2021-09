“Noch 3, 4 Jahre” – Cristiano Ronaldo gibt ManUtd-Fans grosses Versprechen ab

Cristiano Ronaldo will Manchester United nach seiner Rückkehr in diesem Sommer zu weiteren Titeln führen und hat bei den Red Devils Grosses vor.

Vor dem wohl ersten Einsatz im Premier League-Spiel gegen Newcastle United am Samstag spricht CR7 einige Worte und richtet sich dabei insbesondere an die eigenen Fans. “Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen. (…) Ich bin hier, um wieder etwas zu gewinnen”, so der 36-Jährige gegenüber dem TV-Kanal des Klubs. Ronaldo und seine neuen, alten Teamkollegen sind bereit für das Sammeln von Titeln: “Es ist eine grosse Chance für mich, für die Fans und für den Verein, einen Schritt weiterzukommen.”

Ronaldo hat sich erst einmal bis 2023 (mit Option auf eine weitere Saison) an ManUtd gebunden. Der Portugiese gibt allen Fans des englischen Topklubs auch ein grosses Versprechen ab: “Ich werde hier in den nächsten drei, vier Jahren noch eine grosse Nummer sein.”

psc 10 September, 2021 10:37