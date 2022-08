6 Verteidiger stehen auf der Streichliste von ManUtd

Manchester United möchte seinen Kader bereinigen und in dieser Transferperiode noch sechs Abwehrspieler loswerden.

Nach Angaben der “Daily Mail” stehen Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Eric Baily, Axel Tuanzebe, Ethan Laird und Phil Jones allesamt auf der Streichliste der Red Devils. Für Phil Jones befindet sich der Verein offenbar in konkreten Gesprächen mit MLS-Klub DC United. Dort ist neuerdings Wayne Rooney Cheftrainer. Der frühere englische Nati-Captain verfügt aufgrund seiner Vergangenheit als Spieler natürlich über beste Kontakte zu den Red Devils.

Telles könnte es nach Spanien zum FC Sevilla ziehen. Wan-Bissaka seinerseits könnte per Leihe zu seinem Ex-Klub Crystal Palace zurückkehren. An Bailly sollen die AS Roma, Milan und auch Fulham Interesse zeigen.

Welche Spieler ManUtd diesen Monat tatsächlich noch verlassen, bleibt abzuwarten.

psc 2 August, 2022 16:58