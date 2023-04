70 Millionen: FC Chelsea plant Transfer-Attacke auf Achraf Hakimi

Beim FC Chelsea steht im Sommer die nächste grosse Einkaufstour bevor. Auf dem Zettel der Zutaten für die kommende Saison steht unter anderem Achraf Hakimi.

Paris Saint-Germain steht vor einem grösseren Umbruch. Dem Portal «Football Insider» zufolge ist Achraf Hakimi (24) einer der Spieler, die den Spitzenklub aus Frankreich bei einem passenden Angebot verlassen dürfen. Bis zu 70 Millionen Euro müsste ein interessierter Klub zahlen.

Damit stünde in etwa die Summe wieder in den Büchern, die PSG 2021 bei Hakimis Verpflichtung an Inter Mailand überwiesen hatte. Beträge in dieser Höhe können fast nur Klubs aus der Premier League bezahlen. Der FC Chelsea und Manchester United sollen Interesse an Hakimi zeigen.

Die Londoner Bemühungen dürften aber etwas konkreter sein. Chelsea ist ein langjähriger Bewunderer des Rechtsverteidiger, woran auch der Besitzerwechsel nichts geändert haben soll. Im Sommer, so der Bericht, könnte ein Angebot abgegeben werden.

Hakimi ist in dieser Saison Stammspieler bei PSG und absolvierte in 36 Einsätzen 2.645 Minuten in allen Wettbewerben. Auf seinem Konto stehen ausserdem vier Tore und fünf Assists. Hakimis Vertrag läuft noch bis 2026.

aoe 29 April, 2023 09:38