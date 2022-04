Ten Hag zu United? Ajax-Direktor: “Haben alles getan, was wir können”

Manchester United soll unmittelbar davor stehen, Erik ten Hag als neuen Cheftrainer für die kommende Saison zu engagieren. Bei Ajax Amsterdam wird bereits von einem Abgang ausgegangen, wobei sich die Niederländer kämpferisch geben.

Ajax Amsterdam bestreitet am frühen Sonntagabend (18 Uhr) gegen die PSV Eindhoven das Finale des KNVB-Pokals. Und im Vorfeld des Endspiels war natürlich auch die Zukunft von Erik ten Hag ein grosses Gesprächsthema. Gerry Hamstra, der Technische Direktor bei Ajax, verkündete bei “ESPN” dabei indirekt, dass sich ten Hag mit Manchester United bereits einig ist. Entsprechende Meldungen darüber kursierten nämlich in den vergangenen Tagen.

“Wir haben alles getan, was wir können”, so Hamstra, der allerdings einräumte, den Übungsleiter gerne weiter behalten zu würden: “Wir tun alles, was wir können, um ihn an Bord zu halten.” Vertraglich ist ten Hag indes noch bis 2023 an Ajax gebunden. Verhandlungen zwischen den Niederländern und Manchester United bezüglich der Wechselkonditionen sollen dem Vernehmen nach aktuell laufen.

adk 17 April, 2022 17:57