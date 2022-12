Der Absturz von Jadon Sancho geht weiter

Jadon Sancho ist am Tiefpunkt seiner Karriere anbelangt. Bei Manchester United ist er weiterhin komplett aussen vor.

Nach dem 2:0-Sieg von Manchester United im Carabao Cup am Mittwochabend wird ManUtd-Coach Erik ten Hag gefragt, ob es denn News zum englischen Angreifer gebe. Die kurze Antwort des Niederländers: «Nein». In der vergangenen Woche teilte ManUtd mit, dass Sancho aufgrund von körperlichen und mentalen Problemen derzeit nicht mittrainieren würde. Zum Trainingslager nach Spanien reiste der 22-Jährige nicht mit. Stattdessen arbeitete er auf Geheiss von ten Hag hin in den Niederlanden bei Amateurverein OJC Rosmalen an seiner Fitness.

Aussichten auf ein baldiges Comeback gibt es allerdings nicht, wie der ManUtd-Trainer durchblicken liess. Es besteht kein konkreter Zeitplan, wann Sancho wieder mit dem übrigen Team mittrainieren soll.

Der Offensivspieler stiess im Sommer 2021 für 85 Mio. Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu den Red Devils. Dort konnte er sich bislang aber kaum in Szene setzen. Diese Saison begann zwar einigermassen verheissungsvoll, schon nach wenigen Spieltagen war die Luft allerdings raus und die Leistungen stimmten nicht mehr. Die nächsten Spiele wird er definitiv verpassen.

psc 22 Dezember, 2022 10:13