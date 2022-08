Ajax-Stürmer Antony drängt auf Wechsel zu ManUtd

Der brasilianische Flügelstürmer Antony möchte Ajax Amsterdam verlassen und noch in dieser Transferperiode zu Manchester United wechseln.

Dies hat er den Klubbossen der Niederländern in diesen Tagen laut Transferexperten Fabrizio Romano erneut klargemacht. Mit den Red Devils ist sich Antony demnach seit einer Woche einig. Ajax ist an einem Verkauf eigentlich nicht interessiert, der Premier Ligist wird aber wohl in Kürze mit einem neuen Angebot vorstellig. Antony ist nach der Verpflichtung von Casemiro nun offenbar der Wunschkandidat Nummer 1.

psc 23 August, 2022 17:58