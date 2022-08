Angebot bereits abgegeben: Manchester United arbeitet an Arnautovic-Transfer

Marko Arnautovic könnte es offenbar zurück in die Premier League ziehen. Manchester United soll für den Österreicher ein Angebot abgeben haben.

Manchester United arbeitet angeblich an einer Verpflichtung von Marko Arnautovic. Dies berichtet das Online-Medium “The Athletic”. Demnach hat der englische Rekordmeister an den FC Bologna ein Angebot in Höhe von rund acht Millionen Euro übermittelt.

Erik ten Hag, Manchester United neues Cheftrainer, soll ein grosser Fan von Arnautovic sein, heisst es. Letzterer kickte bereits zwischen 2013 und 2019 in England – und zwar bei Stoke City und West Ham United. Sein Vertrag in Bologna würde noch bis 2024 laufen.

adk 7 August, 2022 15:38