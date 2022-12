Angel di Maria trifft auf den «schlechtesten Trainer seiner Karriere»

Im WM-Viertelfinal kommt es bei der Partie zwischen Argentinien und den Niederlanden auch zu einem durchaus brisanten Aufeinandertreffen zwischen Angel di Maria und Louis van Gaal.

Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester United in der Saison 2014/15. Damals spielte di Maria unter van Gaal. Die Erinnerungen des argentinischen Flügelstürmers sind schlecht. «Mein Problem in Manchester war der Trainer. Van Gaal war der schlechteste Coach meiner Karriere. Ich konnte treffen, assistieren, aber am nächsten Tag zeigte er mir die Pässe, die nicht ankamen. Er hat mich vor anderen niedergemacht. Er mochte es nicht, wenn Spieler wichtiger waren als er», sagte der Gaucho einst bei «Libero».

Letztlich flüchtete di Maria nach nur einer Saison bei den Red Devils regelrecht und schloss sich PSG an. Schuld daran war auch die schlechte Beziehung zu van Gaal. Im WM-Viertelfinal treffen sich die beiden nun wieder – diesmal als Kontrahenten.

psc 8 Dezember, 2022 10:47