Antonio Conte & ManUtd: Kein Perfect Match

Ole Gunnar Solskjaer bleibt vorderhand Trainer von Manchester United. Der 48-jährige Norweger sitzt aber alles andere als fest im Sattel. Sollte er in Zukunft doch noch entlassen werden, galt bislang Antonio Conte als Topfavorit für die Nachfolge. So klar scheint dies allerdings nicht zu sein.

Laut “Sky Sports” gibt es in der Vorstandsriege der Red Devils nämlich erhebliche Bedenken, ob ManUtd tatsächlich einen Trainer mit dem Profil des 52-jährigen Italieners “braucht”. Der temperamentvolle Italiener könnte nicht unbedingt passen. Zudem soll es dieser mit der Rückkehr auf die Trainerbank gar nicht so eilig haben. Zurzeit ist er als TV-Experte bei “Sky Italia” beschäftigt. Conte ist auch kein Fan davon, Mannschaften mitten in der Saison zu übernehmen. Derzeit deutet insgesamt eher mehr darauf hin, dass Conte selbst bei einer Solskjaer-Entlassung nicht neuer ManUtd-Coach wird als darauf, dass er es wird.

psc 27 Oktober, 2021 16:08