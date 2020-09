AS Roma erzielt Einigung mit Chris Smalling

Die AS Roma hofft weiterhin auf eine Rückkehr des englischen Verteidigers Chris Smalling und hat sich mit diesem nun geeinigt.

Der 30-jährige englische Abwehrspieler war in der vergangenen Saison von Manchester United an die Giallorossi ausgeliehen. Smalling wusste in Rom zu gefallen, weshalb der Serie A-Klub den früheren Nationalspieler zurückholen möchte. Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, haben sich die Italiener mit dem Routinier geeinigt.

Nun geht es darum mit ManUtd eine Einigung bezüglich Ablöse zu finden. Durch den Verkauf von Patrik Schick an Leverkusen verfügen die Römer über mehr Spielraum. Auch eine neuerliche Leihe könnte aber ein Thema sein. Smallings Vertrag auf der Insel läuft noch bis 2022.

psc 9 September, 2020 14:26