AS Roma vor ersehntem Transfer von Chris Smalling

Die AS Roma kann unter den erhofften Wechsel von Chris Smalling wohl bald einen Haken machen.

Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und David Ornstein berichten, gab es zwischen den Römern und Manchester United bezüglich Ablöse nun eine Annäherung. Die Giallorossi bieten für den 30-jährigen Engländer mehr als 15 Mio. Euro. Damit dürfte man die Forderung der Red Devils erfüllen. Smalling hat sich schon länger für eine Rückkehr nach Rom ausgesprochen, wo er in der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte.

Sein Vertrag bei ManUtd läuft zwar noch bis 2022, in dieser Saison zählte er aber in den bisherigen Spielen nicht zum Kader des englischen Rekordmeisters, was auf einen anstehenden Wechsel hindeutet.

Sollte der Roma-Wechsel doch noch scheitern, könnte sich der Serie A-Klub um Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger bemühen.

psc 1 Oktober, 2020 11:27