Ausweg im Januar? Beckham soll Ronaldo nach Miami locken

Angeblich hat David Beckham, Mitbesitzer der MLS-Franchise Inter Miami, bereits mit Cristiano Ronaldo gesprochen. Demnach könnte der Angreifer von Manchester United davon überzeugt werden, im Januar in die Vereinigten Staaten zu wechseln. Dies berichtet zumindest der portugiesische Journalist Pedro Almeida.

EXCL🚨David #Beckham spoke with #Cristiano Ronaldo about the possibility of the Portuguese playing for Inter Miami in January. 🇵🇹🇺🇸 #InterMiami https://t.co/t6rELDSNG4

— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 7, 2022