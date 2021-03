Bailly lehnt United-Verlängerung ab

Alles Werben von Ole Gunnar Solskjaer nützt wohl nichts: Eric Bailly wird Manchester United mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen.

Egal was in den nächsten Wochen noch kommen mag, Eric Bailly (26) hat scheinbar mit Manchester United abgeschlossen. Wie die “Sun” berichtet, wird der ivorische Verteidiger ein Angebot zur Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags ablehnen.

Ausschlaggebender Punkt soll das Achtelfinalrückspiel in der Europa League gegen den AC Mailand gewesen sein, in dem er einmal mehr nicht eingesetzt wurde. Bailly kommt in der laufenden Saison erst auf 15 Pflichtspieleinsätze.

“Wir sprechen mit Eric und Erics Vertretern. Er hält sich länger fit und man kann auch seine Leistungen sehen”, signalisierte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer vor Kurzem noch Bereitschaft, Baillys Vertrag verlängern zu wollen.

aoe 20 März, 2021 17:02