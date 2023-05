Beschlossen: Phil Jones verlässt ManUtd zum Saisonende

Die Wege von Phil Jones und Manchester United trennen sich im Sommer nach zwölf Jahren endgültig.

Der 31-jährige Engländer erhält wie erwartet keinen neuen Vertrag mehr. Phil Jones stiess im Sommer 2011 von Blackburn zu den Red Devils und spielte dort in der Defensive lange Zeit eine wichtige Rolle. In dieser und auch schon der letzten Saison war dies nicht mehr der Fall. Das Aus des Innenverteidigers in Manchester ist nun besiegelt.

psc 16 Mai, 2023 09:42