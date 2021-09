Bestätigt: Cristiano Ronaldo wird gegen Newcastle spielen

ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer bestätigt, dass Cristiano Ronaldo beim Heimspiel gegen Newcastle United am Samstag auf dem Platz stehen wird.

Ob der portugiesische Rückkehrer sogar direkt in die Startelf rückt, lässt der Trainer der Red Devils noch offen. Spielen wird der 36-Jährige aber definitiv. “Er wird auf jeden Fall irgendwann auf dem Platz stehen. Er hat für die Nationalmannschaft gespielt, er hatte eine gute Woche hier bei uns”, sagt Solskjaer auf der Pressekonferenz am Freitag. Wegen einer Sperre für die Nationalmannschaft war Ronaldo vorzeitig nach Manchester zurückgekehrt und konnte seit Dienstag bereits am Mannschaftstraining teilnehmen.

Die Fans von ManUtd können die Ronaldo-Rückkehr ins Old Trafford kaum erwarten. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr.

Ole has given the answer we've all been waiting for… 👀#MUFC | @Cristiano — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2021

psc 10 September, 2021 16:12