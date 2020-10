Der englische Rekordmeister bestätigt, dass der Neuzugang wegen der 14-tägigen Isolation für die Partie bei Newcastle United am kommenden Samstag noch nicht einsatzfähig ist. Drei Tage später könnte Cavani in der Champions League hingegen auflaufen. ManUtd reist dann ausgerechnet zu seinem Ex-Verein Paris St. Germain.

Vorderhand pausieren muss mit Anthony Martial ein weiterer Angreifer. Der Franzose ist national nach seiner Roten Karte gegen Tottenham für drei Partien gesperrt worden.

📋 Ole will have a key decision to make for who leads the line at Newcastle on Saturday… 🛣️#MUFC #NEWMUN

— Manchester United (@ManUtd) October 13, 2020