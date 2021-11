Die 1:4-Niederlage am Samstag in der Premier League gegen den FC Watford war für Ole Gunnar Solskjaer letztlich eine zu viel. Wie Manchester United am Tag darauf offiziell kommuniziert, ist der 48 Jahre alte Norweger nicht mehr länger Cheftrainer des Klubs.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

