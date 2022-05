Bestätigt: Ralf Rangnick verlässt Manchester United

Ralf Rangnick zieht sich bei Manchester United komplett zurück. Dies bestätigten die Red Devils am Sonntag.

Künftig wird Ralf Rangnick die Nationalmannschaft Österreichs als Trainer betreuen, seine Beraterfunktion bei Manchester United dafür aber doch nicht parallel dazu ausführen. Zuvor hiess es noch, der deutsche Fussballfachmann würde sich die Doppelfunktion beim ÖFB und beim englischen Rekordmeister zumuten.

Dem ist aber nicht so, wie Manchester United nun verkündet hat. “In gegenseitigem Einvernehmen wird sich Ralf nun ausschliesslich auf seine neue Aufgabe als Coach der österreichischen Nationalmannschaft konzentrieren und daher keine Beraterfunktion im Old Trafford übernehmen. Wir wünschen Ralf viel Glück in diesem nächsten Kapitel seiner Karriere”, lautet es in einem Statement des Premier-League-Klubs.

adk 29 Mai, 2022 15:38