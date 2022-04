Als Bruno Fernandes gerade auf dem Weg zum Training von Manchester United war, ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dem der 27-Jährige beteiligt war.

Glücklicherweise habe keiner der Beteiligten Verletzungen davongetragen, berichtet die Nachrichtenagentur “PA”. Auf Bildern ist zu sehen, wie Fernandes vor seinem demolierten Porsche steht – der Angreifer aber zum Glück glimpflich davongekommen ist. Zusammengestossen ist der portugiesische Nationalspieler offenbar mit einem VW.

🚨😳BREAKING: Manchester United star Bruno Fernandes has escaped serious injury after being involved in a car crash this morning. pic.twitter.com/ZXQWXnYJBb

— Fayiz Mohammed (@Fayiz_CR7) April 18, 2022