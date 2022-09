Bruno Fernandes sagt, was Erik ten Hag bei ManUtd verbessert hat

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich Manchester United gefangen und vor der Länderspielpause eine deutliche Aufwärtstendenz an den Tag gelegt. Der neue Trainer Erik ten Hag hat an der Entwicklung sehr grossen Anteil, ist Spielmacher Bruno Fernandes überzeugt.

Der portugiesische Nationalspieler äussert sich bei «The Athletic» zu seinem neuen Coach und ist voll des Lobes für diesen. «Erik ten Hag hat eine Idee. Er hat einen bestimmten Stil. Wenn du seine Regeln befolgst, ist alles gut. Dabei ist er sehr strikt und das mag ich», sagt Fernandes und führt aus: «Er hat Disziplin reingebracht. Das ist etwas, das wir in der Vergangenheit vermisst haben. Jeder muss am gleichen Strang ziehen.»

An der Position von Fernandes hat sich unter ten Hag nichts geändert. Im Gegensatz zu Landsmann Cristiano Ronaldo ist er in der Offensive stets gesetzt. Zuletzt führte er das Team in der Premier League auch viermal als Captain an.

psc 20 September, 2022 12:04