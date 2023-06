Chelsea lehnt drittes United-Angebot für Mason Mount ab

Manchester United ist heiss auf Mason Mount, der FC Chelsea bleibt allerdings hart - und hat nun schon das dritte Angebot des Rekordmeisters abgelehnt.

Der FC Chelsea macht es Ligakonkurrent Manchester United weiterhin extrem schwer, sich das Spielrecht von Mason Mount (24) zu sichern. Nach Informationen von verschiedenen Stellen, darunter dem Portal "The Athletic", haben die Blues inzwischen auch das dritte Angebot abgelehnt.

Die letzte in London eingegangene Offerte soll sich auf eine Fixsumme von 60 Millionen Euro plus etwa sechs Millionen an möglichen Bonuszahlungen belaufen haben. Immerhin: Chelsea ist United mit seiner Forderung etwas entgegengekommen.

Angeblich beläuft sich diese auf cirka 65 Millionen Euro und acht Millionen an möglichen Zusatzkosten. Ob United dem zustimmen wird, ist noch nicht klar. Weitere Treffen sollen demnächst folgen, auf ein langes Pokern haben beide Klubs keine Lust.

Mount hat noch ein Jahr Vertrag an der Stamford Bridge, aber die Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben zu keinem positiven Ergebnis geführt, so dass ein Abgang bevorsteht. Vermutlich zu Manchester United.

aoe 24 Juni, 2023 10:18