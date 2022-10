Cody Gakpo wollte im Sommer unbedingt zu ManUtd: «Eine Schande»

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo verrät öffentlich, dass er im Sommer kurz vor einem Wechsel zu Manchester United stand.

Der 23-Jährige läuft stattdessen immer noch für die PSV Eindhoven auf, wo er sich in dieser Saison unter anderem gegen den FC Zürich in Szene setzen konnte. «Ich war sehr nahe dran, PSV zu verlassen», sagt Gakpo nun der englischen «Times2 und führt aus: «Ich sprach einige Male mit Erik ten Hag. Am Ende ging der Deal nicht über die Bühne, was eine Schande war.. Manchester United ist einer der grössten Klubs der Welt.»

Es scheint so, dass ein Wechsel des neunmaligen Nationalspielers zu den Red Devils nur aufgeschoben, aber nicht unbedingt aufgehoben wurde. Vertraglich ist Gakpo bis 2026 an die PSV gebunden.

psc 19 Oktober, 2022 11:59