Conte: «Letztmals nicht gegen ManUnited verloren, sondern gegen Ronaldo»

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen Manchester United und Tottenham (21.15 Uhr) zieht Cristiano Ronaldo das Lob von Antonio Conte auf sich.

In der Vorsaison gelang Cristiano Ronaldo gegen Tottenham ein Hattrick. So auch dieses Mal? «Wenn man verliert, muss man versuchen, daraus zu lernen, um in Zukunft die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Ich denke, letzte Saison war Cristiano Ronaldo sehr wichtig. Wir haben nicht gegen Manchester United verloren, sondern wir haben gegen Cristiano Ronaldo verloren», stellte Conte auf der Pressekonferenz klar.

Ronaldo habe laut dem Italiener «drei Tore, fantastische Tore» erzielt «und ich erinnere mich, dass es vor dem Spiel ungewiss war, ob er in der Startelf stehen würde», so der Spurs-Coach. «Stattdessen hat er gespielt und drei Tore geschossen.»

