Corona-Alarm bei ManUnited: Einige Spieler positiv getestet

Bei Manchester United sollen sich gleich zahlreiche Spieler mit dem Coronavirus infiziert haben. Nun soll das kommende Premier-League-Spiel gegen Brentford (14. Dezember, 20.30 Uhr) auf der Kippe stehen.

Wie die britische Boulevardzeitung “The Sun” am frühen Sonntagabend vermeldet, brachte eine Corona-Testung bei Manchester United gleich mehrere positive Fälle hervor. Namen der betroffenen Spieler wurden indes nicht genannt.

Erst am Samstag traten die ‘Red Devils’ in der Premier League gegen Norwich City an – und setzten sich dank eines Treffers von Cristiano Ronaldo mit 1:0 durch. Welche Auswirkungen nun für das Spiel gegen Brentford zu erwarten sind, muss noch abgewartet werden.

adk 12 Dezember, 2021 17:18