Corona-Fälle bei ManUtd: Spiel gegen Brentford abgesagt

Die Premier League hat das Spiel zwischen Manchester United und Brentford vom Dienstagabend abgesagt.

Grund dafür sind eine “kleine Anzahl” von positiven Coronatests bei Manchester United. Nach dem letzten Spiel gegen Norwich City am vergangenen Samstag wurden mehrere Spieler und auch Staffmitglieder positiv getestet. Das Trainingszentrum wurde am Montag geschlossen. Die Auswärtsreise nach Brentford wird nicht angetreten. Die Liga wird das Spiel möglichst bald neu terminieren. Ob das Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion am kommenden Samstag wie geplant über die Bühne geht, ist noch offen.

psc 14 Dezember, 2021 08:29