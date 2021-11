Ronaldo richtet auf Instagram eine rührende Abschiedsbotschaft an Solskjaer

Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United wendet sich Cristiano Ronaldo in den sozialen Medien an seinen Ex-Coach und früheren Mitspieler.

Tatsächlich liefen die beiden von 2003 bis 2007 während vier Jahren noch Seite an Seite im Angriff der Red Devils auf. Im Sommer kam es nach der Rückkehr von CR7 nach Manchester zu einer Wiedervereinigung. Nun muss Solskjaer seinen Platz aber räumen, Ronaldo bleibt dem Premier League-Klub natürlich erhalten. “Er war mein Stürmer als ich ins Old Trafford kam und war mein Trainer als ich zu Man United zurückkam”, schreibt Ronaldo auf Instagram. “Und vor allem ist er ein aussergewöhnlicher Mensch. Ich wünsche ihm das Beste, egal, was das Leben für ihn reserviert hat. Mach es gut mein Freund! Du verdienst es!”, führt CR7 aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano)

psc 22 November, 2021 15:56