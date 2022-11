Ronaldo setzt Attacke fort und geht auf Gary Neville los

Cristiano Ronaldo attackiert im zweiten Teil seines Interviews mit dem englischen Journalisten Piers Morgan unter anderem TV-Experte Gary Neville.

Der 47-Jährige spielte während sieben Jahren gemeinsam mit Ronaldo bei Manchester United. Freunde sind sie heute nicht mehr. Nachdem Neville den Portugiesen in seinen Auftritten vor der Kamera schon einige Male kritisiert hat, schlägt CR7 nun zurück: «Ehemalige Teamkollegen, die dich kritisieren, haben es einfach. Sie sehen nur eine Seite.»

Ronaldo weiss nicht, wieso sie das im TV tun. Er hat aber eine Vermutung: «Vielleicht müssen sie es tun, um mehr Aufsehen zu erregen. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist hart, wenn dich Leute auf diese Art und Weise kritisieren, mit denen du einst die Kabine geteilt hast.» Neville hat Ronaldo nach dessen zwischenzeitlicher Suspendierung bei ManUtd vorgeworfen, dass er es nicht akzeptieren könne, wenn er nicht der Star ist.

Auch Rooney ist kein Freund

Auch Wayne Rooney hat sich zuletzt kritisch über Ronaldo geäussert. Dieser sagt, dass er sowohl mit dem früheren englischen Nationalmannschaftskapitän wie auch mit Neville keine Berührungspunkte mehr habe. «Das sind nicht meine Freunde. Wir spielten gemeinsam, aber wir essen heute nicht einmal mehr Dinner zusammen.» Anders sieht seine Beziehung zu Rio Ferdinand und Roy Keane aus. Von letzterem behauptet der portugiesische Superstar sogar, dass dieser während seiner langen Karriere sein bester Kapitän gewesen sei.

Umso kritischer ist die Einstellung von Ronaldo zu den aktuellen ManUtd-Besitzern, der Familie Glazer. «Ihnen ist der Verein egal», behauptet der Noch-ManUtd-Stürmer.

Die Abrechnung von Ronaldo mit seinem aktuellen Verein geht also auch in Teil 2 des Interviews knallhart weiter. Schon jetzt ist klar, dass er keine Spiele mehr für den Verein bestreiten wird. Berichten zufolge könnte der Premier League-Klub sogar auf eine Vertragsauflösung mit dem Nationalspieler hin arbeiten. Dieser will sich nun erst einmal voll und ganz auf die WM mit Portugal fokussieren. Das Interview mit Piers Morgan wurde vor seiner Abreise zur Nationalmannschaft aufgezeichnet.

psc 14 November, 2022 23:26