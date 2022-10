Cristiano Ronaldo bei der Ballon d’Or-Wahl abgeschlagen

Cristiano Ronaldo muss auch bei der Ballon d’Or-Wahl Feder lassen: Nachdem der 37-Jährige die prestigeträchtige Auszeichnung in der Vergangenheit fünfmal gewinnen konnte, muss er sich nun mit Platz 20 begnügen.

Gewürdigt werden die Leistungen in der vergangenen Saison. Ronaldo konnte nach seiner Rückkehr zu Manchester United zu selten brillieren und blieb auch ohne Titel. Immerhin schafft es der Edeltechniker bei der Vergabe des Ballon d’Or noch knapp in die Top 20. Seit 2005 wurde er allerdings nie mehr so schlecht gerankt. 18 Mal wurde er inzwischen schon nominiert.

psc 17 Oktober, 2022 19:22