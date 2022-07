Cristiano Ronaldo bleibt Manchester United weiter fern

Manchester United soll vergeblich auf die Rückkehr Cristiano Ronaldos aus dem Urlaub hoffen. Fraglich ist nun sogar, ob der Portugiese mit dem Team die Reise nach Thailand und Australien antreten wird.

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo ist ungewiss. Der 37 Jahre alte Starkicker möchte Manchester United angeblich verlassen. Dies soll der fünffache Gewinner des Weltfussballer-Titels den Engländern so mitgeteilt haben.

Nun berichtet das Portal “The Athletic”, dass Ronaldo weiterhin nicht zum Training der Red Devils in Carrington erscheinen wird. Bereits am Montag fehlte der portugiesische Nationalmannschaftskapitän. Als Grund soll er “familiäre Gründe” angegeben haben. Selbige Ursache begründet offenbar auch seine Abstinenz am Dienstag.

Gar sei nun die Frage, ob Ronaldo gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden von Manchester United die am Freitag geplante Reise zur Sommer-Vorbereitungstour antreten wird. Für den englischen Rekordmeister geht es in diesem Zuge nach Thailand und Australien.

adk 5 Juli, 2022 09:42