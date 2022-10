Cristiano Ronaldo bricht das Schweigen und reagiert auf seine Suspendierung

Cristiano Ronaldo reagiert mit einem Statement in den sozialen Medien auf seine temporäre Suspendierung bei Manchester United.

In hitzigen Situationen könne es manchmal zu Kurzschlussreaktionen kommen, meint der portugiesische Superstar. Eine solche war sein vorzeitiger Abgang beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United, der zu seiner Suspendierung für das nächste Spiel gegen Chelsea gesorgt hat. Ronaldo betont in seinen Ausführungen, dass er wie immer in seiner Karriere für seine Teamkollegen, Begleiter und Trainer lebt, spielt und respektvoll mit diesen umgehe. Das habe sich nicht geändert: «Ich bin dieselbe Person und so professionell wie während den letzten 20 Jahren meiner Profikarriere. Respekt hat in meinen Entscheidungen immer eine sehr wichtige Rolle gespielt.»

Der 37-Jährige gibt sich insgesamt sehr demütig und kleinlaut und schreibt weiter, dass er ein Vorbild insbesondere für junge Spieler bleiben will. Er werde auf dem Trainingsgelände von Manchester United weiter hart arbeiten und bereit sein, wenn er in den Spielen wieder gefordert ist: «Dem Druck nachgeben ist keine Option. Das war es nie. Das ist Manchester United und zusammen müssen wir hinstehen. Bald werden wir wieder vereint sein.»

psc 20 Oktober, 2022 22:35