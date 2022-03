Cristiano Ronaldo bricht Uralt-FIFA-Weltrekord

Manchester United siegte am Samstagabend mit 3:2 gegen Tottenham Hotspur. Cristiano Ronaldo erzielte einen Hattrick – und schnappte sich einen Weltrekord.

Cristiano Ronaldo ist von nun an der Spieler mit den meisten Toren in der Fussballgeschichte. Dank seiner drei Treffer gegen Tottenham Hotspur holte sich der Portugiese den offiziellen Uralt-FIFA-Rekord: Stolze 807 Tore hat Ronaldo nun erzielt. Damit übertraf der 37-Jährige die Bestmarke des Tschechen Josef Bican († 88/ 805 Treffer).

Ronaldo, der vertraglich noch bis 2023 an Manchester United gebunden ist, ist ein wahrer Rekordsammler. So ist der fünffache Weltfussballer unter anderem der Spieler mit den meisten Einsätzen (182) und Toren (140) in der Champions League und den meisten Finalsiegen (5). Zudem ist er der einzige Spieler, der in drei Champions-League-Finals getroffen hat.

adk 13 März, 2022 10:41