Cristiano Ronaldo spricht die ersten Worte als ManUtd-Profi

Cristiano Ronaldo ist seit Dienstag offiziell wieder ein Spieler von Manchester United. Im Interview mit dem klubeigenen TV-Sender spricht er die ersten Worte nach der Rückkehr.

Der Portugiese betont, dass er “so glücklich sei, nach 12 Jahren wieder im Verein” zu sein.” Er blicke bereits mit Vorfreude darauf, sein erstes Spiel im ManUtd-Trikot zu bestreiten. Am 11. September wird es voraussichtlich soweit sein. Dann empfangen die Red Devils zu Hause im Old Trafford Newcastle United. Der Empfang für Ronaldo dürfte frenetisch ausfallen. Nur drei Tage später wartet CR7 wohl bereits in der Schweiz auf: In der Champions League trifft ManUtd auswärts im Stadion Wankdorf auf die Young Boys.

Besondere Worte hat Ronaldo auch für ManUtd-Trainerlegende Sir Alex Ferguson übrig. Der 79-jährige Schotte, der schon seit längerer Zeit im Ruhestand ist, sei für ihn im Fussball wie ein Vater gewesen, nachdem er bereits mit 18 Jahren aus seiner portugiesischen Heimat nach Manchester wechselte: “Er hat mir sehr geholfen und mich viele Dinge gelehrt. Meiner Meinung nach hatte er eine grosse Rolle.” Auch nach seinen Wechseln zu Real Madrid und Juventus sei er immer im Austausch mit Ferguson geblieben. Und für die nun erfolgte Rückkehr sei er die zentrale Figur gewesen.

psc 1 September, 2021 15:38