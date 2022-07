Cristiano Ronaldo fordert jetzt angeblich eine Vertragsauflösung

Cristiano Ronaldo hält offenbar an seinem Wechselwunsch fest und will nun angeblich sogar seinen bis Juni 2023 gültigen Vertrag bei ManUtd auflösen.

Dies berichtet die englische “Daily Mail”. Ronaldo hatte sich in dieser Woche auf dem Trainingsgelände der Red Devils zurückgemeldet, nachdem er die bisherige Saisonvorbereitung aus “familiären Gründen” verpasst hatte. In einem Gespräch mit den ManUtd-Verantwortlichen soll er gemeinsam mit seinem Vertrauten und Berater Jorge Mendes erneut gefordert haben, dass er noch in diesem Sommer einen Wechsel vollziehen darf. Hintergrund ist angeblich, dass der 37-Jährige unbedingt in der Champions League spielen möchte, was mit ManUtd in dieser Saison nicht möglich ist.

Die Verantwortlichen des Premier League-Klubs spielen allerdings nicht mit und sollen Ronaldo erneut signalisiert haben, dass er für die neue Saison ein wichtiger Bestandteil des Kaders sei. Auch Trainer Erik ten Hag habe CR7 diese Botschaft in einem persönlichen Gespräch vermittelt.

Bislang fehlt es für den teuren Superstar auch an möglichen Abnehmern. Der FC Bayern, Chelsea und auch Atlético sollen beispielsweise allesamt abgewunken haben.

psc 28 Juli, 2022 10:02