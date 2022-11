Cristiano Ronaldo mit Rundumschlag: «ManUtd hat mich betrogen»

In einem 90-minütigen Fernsehinterview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan nimmt CR7 kein Blatt vor den Mund und ist bitter enttäuscht von den Verantwortlichen der Red Devils. «Ich fühle mich betrogen. Ich fühle, dass mich gewisse Leute nicht hier haben wollen. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten», sagt Ronaldo und führt aus, dass er für alles verantwortlich gemacht werde, was im Klub falsch laufe. Der Portugiese attackiert auch Trainer Erik ten Hag frontal: «Ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er mich auch nicht respektiert. Wenn du mich nicht respektierst, werde ich vor dir nie Respekt haben.»

Noch fataler fällt das Urteil zu dessen Vorgänger Ralf Rangnick aus, der in der letzten Saison nach dem Rauswurf von Ole Gunnar Solskjaer übernommen hat. Ronaldo sagt über den Deutschen: «Wenn du nicht mal Trainer bist, wie willst du dann der Boss von Manchester United sein? Ich habe noch nie von ihm gehört.»

Der Rundumschlag betrifft auch frühere Teamkollegen wie Wayne Rooney: «Ich weiss nicht, wieso er mich derart kritisiert. Wahrscheinlich weil er seine Karriere beendet hat und ich immer noch auf hohem Niveau spiele.» Und weiter: «Ich werde nicht sagen, dass ich besser aussehe als er. Was wahr ist…»

Kein schlechtes Wort über ManUtd-Fans

Ronaldo betont, dass er die Fans des englischen Traditionsklubs liebe. Die Vorwürfe richten sich ausschliesslich an die Klubverantwortlichen.

Diesen wirft er auch vor, ihn und seine Freundin Georgina Rodriguez zu wenig unterstützt zu haben als diese ihr gemeinsames Kind nach einer Fehlgeburt verloren hatten.

Der Verein ist aus Sicht des Torjägers komplett auf dem Holzweg, was auch Klublegende Sir Alex Ferguson bewusst sei, der an seiner Rückkehr im Sommer 2021 massgeblichen Anteil hatte: «Er weiss besser als alle anderen, dass der Klub nicht auf dem Weg ist, auf dem er sein sollte. Er weiss es. Jeder weiss es. Leute, die das nicht sehen, wollen es nicht sehen. Sie sind blind.»

Ronaldo hat das Kapitel Manchester United definitiv abgeschlossen. Nach dieser Tirade wird er definitiv kein Spiel mehr für den Verein bestreiten. Der 37-Jährige reist nun mit Portugal zur WM in Katar. Im Januar wird er einen Klubwechsel anstreben und mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auch vollziehen. Wohin es den Superstar ziehen wird, ist noch unklar. Dass er das Kapitel Manchester United auf diese Art und Weise schliesst, ist für alle Seiten traurig.

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022