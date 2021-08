Cristiano Ronaldo widmet die ManUtd-Rückkehr Sir Alex Ferguson

Cristiano Ronaldo hat sich via Instagram zu seinem Wechsel zu Manchester United geäussert und widmet den Transfer vor allem seinem früheren Trainer Sir Alex Ferguson.

Unter diesem entwickelte sich der “junge” Ronaldo einst zum Weltklasseprofi. Die Dankbarkeit des mittlerweile 36-jährigen Portugiesen für die englische Trainerlegende ist weiterhin immens. “Der ist für dich”, sagt er über den Transfer zurück zu den Red Devils in einem längeren Statement auf Instagram, in dem er die Rückkehr nach Manchester auch als “Traum, der in Erfüllung geht” bezeichnet. Vor allem die “Liebe und den Respekt” der Fans stellt er heraus. Zudem habe er seine ersten grossen Titel allesamt in Manchester gewonnen: “Geschichte wurde in der Vergangenheit geschrieben und Geschichte wird wieder geschrieben werden”, kündigt er an.

psc 31 August, 2021 12:14